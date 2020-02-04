2020-02-04T11:25:05+03:00
Происшествия

Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги

Он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по краю
Александра ПОДУШКО
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Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньгиСотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньгиФото: Архив "КП"
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Ранее решением Арбитражного суда региона были удовлетворены исковые требования министерства природных ресурсов Краснодарского края к одному из предпринимателей. Мужчина должен был возместить причиненный недрам ущерб в размере свыше 5 миллионов рублей.

С октября по декабрь 2019 года чиновник решил похитить деньги предпринимателя. Для этого он привлек своего 44-летнего знакомого, который сообщил брату коммерсанта, что начальник управления министерства сможет оказать содействие в уменьшении суммы ущерба. Для этого ему нужно отдать часть суммы.

О данном требовании брат предпринимателя сообщил в органы следственного комитета. 25 декабря 2019 года фигурант встретился с заявителем и получил от него 200 тысяч рублей. Его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

- На начальника управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края и 44-летнего знакомого завели уголовное дело. Они подозреваются в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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