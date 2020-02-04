2020-02-04T11:28:29+03:00
Туризм

В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины

Обошлось без пострадавших
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Склон Альпика закрыт 4 февраляСклон Альпика закрыт 4 февраля
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В Сочи утром 3 февраля на горнолыжные трассы сошли две лавины. Инцидент произошел на курорте «Альпика-Сервис». К счастью, обошлось без пострадавших.

- 3 февраля в 10:30 мин при обследовании территории ГКК Альпика-Сервис было зарегистрировано две самопроизвольно сошедшие лавины категории «опасное явления», так как вышли на официальную горнолыжную трассу. Ущерба и пострадавших нет, - рассказали «КП-Кубань» в Гидрометцентре России.

4 февраля на курорте полностью закрыт склон «Альпика» на высотах 1100-1900 метров. В горах Сочи до конца дня 6 февраля действует экстренное предупреждение о лавиноопасности.

- В горах Краснодарского края (кроме Сочи) и Адыгеи выше 2000 метров, в горах Сочи выше 1500 метров лавиноопасно, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей и гостей региона просят быть бдительными и сообщать о чрезвычайных ситуациях по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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