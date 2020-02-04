2020-02-04T11:39:04+03:00
Общество

В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»

Она будет работать до 1 апреля
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка художника Виталия Яблоновского «Город солнца и цветов». В этом году автору работ исполнится 92 года.

- Посетители выставки смогут увидеть на картинах Яблоновского всю красоту и многообразие Сочи - горы Красной Поляны, долины сочинских рек, городскую набережную, Морской вокзал и Театральную площадь, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Художник был участником городских, краевых, республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в музеях и частных коллекциях России, а также Германии, Польши, Югославии, Финляндии, Испании, Америки, Турции.

- Выставка будет работать до 1 апреля. Вход на вернисаж 7 февраля в 16:00 – свободный, - сообщает пресс-служба СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре сотрудницу аэропорта могут осудить за поддельный больничный
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином
Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани
Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе
В Лабинске столкнулись два авто
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины
Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги
В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад
На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву
На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей
В Краснодаре задержали наркокурьера
В Сочи угарным газом отравились 6 человек
На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений