В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка художника Виталия Яблоновского «Город солнца и цветов». В этом году автору работ исполнится 92 года.
- Посетители выставки смогут увидеть на картинах Яблоновского всю красоту и многообразие Сочи - горы Красной Поляны, долины сочинских рек, городскую набережную, Морской вокзал и Театральную площадь, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Художник был участником городских, краевых, республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в музеях и частных коллекциях России, а также Германии, Польши, Югославии, Финляндии, Испании, Америки, Турции.
- Выставка будет работать до 1 апреля. Вход на вернисаж 7 февраля в 16:00 – свободный, - сообщает пресс-служба СКФО.
ИСТОЧНИК KP.RU