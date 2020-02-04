В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:39:04+03:00

Она будет работать до 1 апреля

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В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка художника Виталия Яблоновского «Город солнца и цветов». В этом году автору работ исполнится 92 года.

- Посетители выставки смогут увидеть на картинах Яблоновского всю красоту и многообразие Сочи - горы Красной Поляны, долины сочинских рек, городскую набережную, Морской вокзал и Театральную площадь, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Художник был участником городских, краевых, республиканских и международных выставок. Его произведения находятся в музеях и частных коллекциях России, а также Германии, Польши, Югославии, Финляндии, Испании, Америки, Турции.

- Выставка будет работать до 1 апреля. Вход на вернисаж 7 февраля в 16:00 – свободный, - сообщает пресс-служба СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU