2020-02-04T12:12:53+03:00
Происшествия

Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе

Ранее приговор был обжалован в Верховном суде РФ
Александра ПОДУШКО
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Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем КлючеЖителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем КлючеФото: Архив "КП"
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Преступление было совершено в декабре 2017 года на хуторе Кутаис в Горячем Ключе. Двое мужчин приехали в дом знакомой. Между ними возник спор о разделе наследуемой квартиры умершей родственницы.

Один из мужчин начал бить хозяйку дома по голове, после чего задушил. В это время его приятель находился в другой комнате с сожителем женщины, который находился в беспомощном состоянии. Убив женщину, они задушили свидетеля.

Преступники забрали из дома ценные вещи, тела завернули в покрывало, вывезли на машине в лесополосу и закопали. На следующий день они вновь вернулись на место преступления уже вместе с 44-летним сыном одного из них.

Троих жителей Апшеронского района осудили на основании вердикта присяжных заседателей в августе 2019 года. Тогда им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18, 15 и 2 года 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима.

- Вскоре приговор был обжалован в Верховном суде РФ. Но решение оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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