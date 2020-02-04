4 Февр. 2020 2020-02-04T12:35:43+03:00

В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином Фото: Архив "КП"

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В Лабинском районе полицейские проверили 53-летнего ранее судимого житель Мостовского района. Его заподозрили в распространении наркотиков.

- В вещах мужчины нашли пластиковую емкость с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин общей массой 213 граммов. Злоумышленник планировал сбыть запрещенное вещество на территории Лабинского и Мостовского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 53-летнего жителя Мостовского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU