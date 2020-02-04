2020-02-04T12:35:43+03:00
Происшествия

В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином

Он собирался сбыть наркотики путем тайниковых закладок
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героиномВ Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героиномФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Лабинском районе полицейские проверили 53-летнего ранее судимого житель Мостовского района. Его заподозрили в распространении наркотиков.

- В вещах мужчины нашли пластиковую емкость с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин общей массой 213 граммов. Злоумышленник планировал сбыть запрещенное вещество на территории Лабинского и Мостовского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 53-летнего жителя Мостовского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре сотрудницу аэропорта могут осудить за поддельный больничный
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином
Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани
Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе
В Лабинске столкнулись два авто
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины
Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги
В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад
На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву
На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей
В Краснодаре задержали наркокурьера
В Сочи угарным газом отравились 6 человек
На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений