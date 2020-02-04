4 Февр. 2020 2020-02-04T13:08:27+03:00

В Краснодаре сотрудницу аэропорта могут осудить за поддельный больничный

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В ноябре 2019 года сотрудница аэропорта, чтобы скрыть прогулы, предъявила работодателю лист о временной нетрудоспособности. Руководитель организации, усомнившись в подлинности документа, обратился в полицию.

В больницу был направлен запрос, а также проведена экспертиза бумаги. Полицейские установили, что женщина за медицинской помощью в учреждение не обращалась.

- Согласно заключению эксперта бланк листка нетрудоспособности не соответствовал требованиям, предъявляемым к документации строгой отчетности, выпускаемой типографией ООО «СпецБланк-Москва», - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении 50-летней сотрудницы АО «Международный аэропорт Краснодар» по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Сотрудники транспортной полиции выясняют происхождение поддельного документа, ведется следствие. Девушке грозит до 1 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU