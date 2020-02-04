В Краснодаре сотрудницу аэропорта могут осудить за поддельный больничный
В ноябре 2019 года сотрудница аэропорта, чтобы скрыть прогулы, предъявила работодателю лист о временной нетрудоспособности. Руководитель организации, усомнившись в подлинности документа, обратился в полицию.
В больницу был направлен запрос, а также проведена экспертиза бумаги. Полицейские установили, что женщина за медицинской помощью в учреждение не обращалась.
- Согласно заключению эксперта бланк листка нетрудоспособности не соответствовал требованиям, предъявляемым к документации строгой отчетности, выпускаемой типографией ООО «СпецБланк-Москва», - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
В отношении 50-летней сотрудницы АО «Международный аэропорт Краснодар» по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Сотрудники транспортной полиции выясняют происхождение поддельного документа, ведется следствие. Девушке грозит до 1 года тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU