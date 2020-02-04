2020-02-04T13:49:05+03:00
Происшествия

В Тихорецке мужчина незаконно получал пособие по безработице

За 6 месяцев ему выдали более 120 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецке мужчина незаконно получал пособие по безработицеВ Тихорецке мужчина незаконно получал пособие по безработицеФото: Архив "КП"
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Сотрудники Тихорецкого района выявили факт мошенничества при получении выплат по безработице.

22-летний житель станицы Новолеушковской Павловского района обратился в Центр занятости. Там его признали безработным и назначили выплаты. Ему выдали два направления для трудоустройства на работу. За помощью он обратился к своей знакомой, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Девушка внесла в документ сведения об отказе в приеме на работу. Она указала на отсутствие профильного образования.

- Мужчина после предоставил в Центр занятости направление с недостоверными сведениями. Ему удалось за 6 месяцев получить более 120 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ. За мошенничество ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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