2020-02-04T15:19:36+03:00
Общество

500 миллионов рублей – спасли, 72 чиновника уволили: прокуратура подвела итоги 2019-го

В кубанской столице прошло заседание прокурорской коллегии под председательством прокурора региона Сергея Табельского
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба краевой администрации.Фото: пресс-служба краевой администрации.
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Участники совещания подвели итоги работы ведомства, обсудили деятельность по укреплению правопорядка на Кубани в минувшем году.

За весь период в Краснодарском крае было выявлено 142 тысячи правонарушений, это почти по 400 каждый день. По инициативе прокуроров 23,2 тысячи нарушителей были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

– Сотрудники ведомства разбирались в вопросах оплаты труда, соблюдении прав несовершеннолетних, ветеранов и пенсионеров. На протяжении всего года велась активная борьба с коррупцией. 72 представителя власти лишились своих постов, – сказал Сергей Табельский.

Благодаря оперативному вмешательству прокуроров удалось предотвратить нецелевое расходование 500 миллионов рублей бюджетных средств.

Присутствовавший на коллегии губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул важность работы ведомства. Он также попросил прокуроров уделять особое внимание реализации нацпроектов.

- Сегодня в крае проводится масштабная работа по реализации национальных проектов. Из федерального и краевого бюджета муниципалитетам выделяют значительные средства. Прошу на местах наблюдать за этим. Здесь затронуты все сферы жизни – это ремонт улиц, парков и скверов, строительство школ и детсадов. Важно соблюдать сроки, – подчеркнул губернатор.

Прокурор края поддержал инициативу Кондратьева по созданию рабочих групп с участием прокуроров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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