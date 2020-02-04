Жителям Сочи предлагают выбрать территорию для благоустройства

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:18:00+03:00

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Несколько общественных территорий благоустроят в 2021 году. Сочинцам предлагают самим выбрать, какие именно территории больше всего нуждаются в благоустройстве.

Для голосования оборудуют 24 пункта, работать они будут как в центре внутригородских районов, так и в администрациях всех сельских округов.

Благоустраивать территории будут за муниципальный счет по программе «Формирование современной городской инфраструктуры». В каждом районе города сочинцам предлагают н выбор один из двух объектов благоустройства.

В Хостинском районе, возможно, обустроят сквер в микрорайоне Благодать . Также вероятен вариант строительства спортивно-оздоровительной площадки на улице Искры.

В Лазаревском предлагают выбрать либо постройку сквера рядом с городской больницей №1, либо обустройство прогулочной набережной вдоль реки Псезуапсе.

В Адлерском районе может появиться сквер – жителям предстоит выбрать лишь его расположение – по улице Молокова либо в селе Красная Воля.

В Центральном районе на обсуждение вынесли обустройство зоны отдыха либо на Мамайке, либо в микрорайоне Донском.

ИСТОЧНИК KP.RU