Жителям Сочи предлагают выбрать территорию для благоустройства
Несколько общественных территорий благоустроят в 2021 году. Сочинцам предлагают самим выбрать, какие именно территории больше всего нуждаются в благоустройстве.
Для голосования оборудуют 24 пункта, работать они будут как в центре внутригородских районов, так и в администрациях всех сельских округов.
Благоустраивать территории будут за муниципальный счет по программе «Формирование современной городской инфраструктуры». В каждом районе города сочинцам предлагают н выбор один из двух объектов благоустройства.
В Хостинском районе, возможно, обустроят сквер в микрорайоне Благодать . Также вероятен вариант строительства спортивно-оздоровительной площадки на улице Искры.
В Лазаревском предлагают выбрать либо постройку сквера рядом с городской больницей №1, либо обустройство прогулочной набережной вдоль реки Псезуапсе.
В Адлерском районе может появиться сквер – жителям предстоит выбрать лишь его расположение – по улице Молокова либо в селе Красная Воля.
В Центральном районе на обсуждение вынесли обустройство зоны отдыха либо на Мамайке, либо в микрорайоне Донском.
ИСТОЧНИК KP.RU