Более 80 домов подтопила река: власти Кубани оценивают ущерб от наводнения

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:38:57+03:00

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Выявить ущерб, нанесенный вышедшей из берегов рекой Псекупс, поручил глава региона Вениамин Кондратьев. Сейчас в Горячем Ключе введен особой режим ЧС, запрещен проезд по некоторым улицам города.

– Все службы региона работают сейчас в усиленном режиме, так как не исключены повторные случаи подтоплений в Горячем Ключе и подъем уровня рек на Черноморском побережье от Анапы до Магри, - заявил губернатор.

В станице Саратовской сейчас развернут эвакопункт. Наводнение ставит этот населенный пункт под угрозу, так как он находится в низине.

В пострадавших от паводка и половодья муниципальных образованиях в настоящий момент работают комиссии. Они оценят ущерб.

Напомним, сильные дожди, прошедшие в регионе в ночь на вторник, подтопили более 80 придомовых территорий в Туапсинском районе и Горячем Ключе, в восемь домов зашла вода.

ИСТОЧНИК KP.RU