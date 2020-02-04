Более 80 домов подтопила река: власти Кубани оценивают ущерб от наводнения
Выявить ущерб, нанесенный вышедшей из берегов рекой Псекупс, поручил глава региона Вениамин Кондратьев. Сейчас в Горячем Ключе введен особой режим ЧС, запрещен проезд по некоторым улицам города.
– Все службы региона работают сейчас в усиленном режиме, так как не исключены повторные случаи подтоплений в Горячем Ключе и подъем уровня рек на Черноморском побережье от Анапы до Магри, - заявил губернатор.
В станице Саратовской сейчас развернут эвакопункт. Наводнение ставит этот населенный пункт под угрозу, так как он находится в низине.
В пострадавших от паводка и половодья муниципальных образованиях в настоящий момент работают комиссии. Они оценят ущерб.
Напомним, сильные дожди, прошедшие в регионе в ночь на вторник, подтопили более 80 придомовых территорий в Туапсинском районе и Горячем Ключе, в восемь домов зашла вода.
ИСТОЧНИК KP.RU