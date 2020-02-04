2020-02-04T16:01:13+03:00
Спорт

Тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин станет наставником «Звезд России» на Матче всех звезд Единой лиги

Для российского специалиста это уже второе подобное приглашение
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Евгений Пашутин Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Евгений Пашутин Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Главный тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин возглавит команду «Звезд России» на Матче всех звезд Единой лиги, который состоится 16 февраля в Москве. Для него это уже второй вызов на главное баскетбольное шоу года.

В 2017-м году Пашутин привел к победе «Звезд России» в самом первом Матче всех звезд со счетом 131:121.

В этом году ассистировать тренеру «Локо» будут Вячеслав ШушаковПАРМА») и еще один представитель краснодарского клуба Станислав Збарский. А «Звезд мира» возглавит тренер «Химок» Римас Куртинайтис.

- Для меня большая честь стать тренером на Матче всех звезд. Хочется, чтобы игра прошла в доброй и позитивной атмосфере, чтобы все получили удовольствие. Не только игроки, а и вообще все присутствующие на матче. Приглашаю всех болельщиков посетить МВЗ, так как играем мы для зрителей. Поэтому, несмотря на выставочный характер матча, все игроки приложат максимум усилий, чтобы порадовать фанов! – рассказал Евгений Пашутин.

«Локомотив-Кубань» на Матче всех звезд представят также Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон и Миндаугас Кузминскас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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