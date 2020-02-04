2020-02-04T16:09:09+03:00
Общество

В Сочи сотрудники таможни задержали контрабандистов

Изъято более 1200 пачек сигарет
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба Сочинской таможни.Фото: пресс-служба Сочинской таможни.
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Как стало известно «КП»-Кубань», на автомобильном посту в Адлере при пересечении российско-абхазской границы были задержаны контрабандисты.

В автомобиле марки «ВАЗ 21043» были обнаружены темные неоднородные зоны, не относящиеся к конструкции транспортного средства. В прикрученном бензобаке вместо бензина находились сигареты без акцизных марок. Всего в тайнике нарушитель спрятал 45 блоков и 3 пачки сигарет (453 пачки, 9060 штук).

На допросе злоумышленник рассказал, что хотел таким образом подзаработать. В этих целях он открутил бензобак автомобиля, слил бензин и уложив в образовавшееся пространство сигареты.

В ходе досмотра другого автомобиля «ВАЗ 21093» сигареты были обнаружены под капотом в пластиковом кожухе печки, в консоли воздуховода, а также в багажнике в запасном колесе. Всего в тайниках находилось 284 пачки сигарет (5680 штук).

Кроме того, при прохождении через «зеленый коридор» две гражданки, следовавшие из Абхазии, были уличены в несанкционированном провозе табачных изделий. Они прилепили к своему телу сигареты на скотч.

- Вся табачная продукция изъята, образцы направлены на товароведческую экспертизу. В отношении граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

За январь текущего года Сочинской таможней было возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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