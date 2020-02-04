В Новороссийске полицейские закрыли нелегальный хостел

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:05:36+03:00

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В Приморском районе Новороссийска в одном из многоэтажных жилых домов полицейские обнаружили нелегальную гостиницу. Она расположена в комнатах, не предназначенных для жилья, на цокольном этаже. В хостеле проживали 5 граждан из ближнего зарубежья и 19 лиц, зарегистрированных в других регионах России.

Собственниками помещений являлись двое мужчин 39 лет и 71 года. За организацию незаконного бизнеса полицейские завели дело об административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

- Информация о выявленных нарушениях направлена в надзорное ведомство. Проверки целевого использования жилых и нежилых помещений, законности проживания граждан, в том числе иностранцев, на территории города Новороссийска будут продолжены, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/758745" frameborder="0"></iframe> Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU