2020-02-04T17:05:36+03:00
Карта Кубани

В Новороссийске полицейские закрыли нелегальный хостел

В нем жили 24 человека [видео]
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

В Приморском районе Новороссийска в одном из многоэтажных жилых домов полицейские обнаружили нелегальную гостиницу. Она расположена в комнатах, не предназначенных для жилья, на цокольном этаже. В хостеле проживали 5 граждан из ближнего зарубежья и 19 лиц, зарегистрированных в других регионах России.

Собственниками помещений являлись двое мужчин 39 лет и 71 года. За организацию незаконного бизнеса полицейские завели дело об административном правонарушении (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

- Информация о выявленных нарушениях направлена в надзорное ведомство. Проверки целевого использования жилых и нежилых помещений, законности проживания граждан, в том числе иностранцев, на территории города Новороссийска будут продолжены, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Новороссийске полицейские закрыли нелегальный хостел
Сочинскому поселку Сириус дали официальное название
В Сочи сотрудники таможни задержали контрабандистов
Тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин станет наставником «Звезд России» на Матче всех звезд Единой лиги
Более 80 домов подтопила река: власти Кубани оценивают ущерб от наводнения
Жителям Сочи предлагают выбрать территорию для благоустройства
500 миллионов рублей – спасли, 72 чиновника уволили: прокуратура подвела итоги 2019-го
В Приморско-Ахтарске оплатить проезд в общественном транспорте можно банковской картой
В Тихорецке мужчина незаконно получал пособие по безработице
В Краснодаре семейные команды примут участие в городском фестивале ГТО
В Краснодаре сотрудницу аэропорта могут осудить за поддельный больничный
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином
Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани
Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе
В Лабинске столкнулись два авто
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины
Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги
В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад
На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву
На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей
В Краснодаре задержали наркокурьера
В Сочи угарным газом отравились 6 человек
На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений