Вениамин Кондратьев: Кубань справится без продуктов из Китая
Глава региона заявил, что, несмотря на временную приостановку импорта продуктов из Китая на Кубань, проблем с продуктами удастся избежать.
– Дефицита продуктов из-за приостановки поставок из Китая на Кубани не будет. У большинства торговых сетей края доля импорта из Китая ниже 1%, и в основном это непродовольственные товары, – цитируют Вениамина Кондратьева «Кубанские новости».
В связи со сложившейся обстановкой компании планируют заменить продукцию, поступающую из Китая, на аналогичную, только из других стран.
- Что касается фруктов и овощей, то здесь мы проблем не видим, у нас достаточно отечественной качественной продукции.
Стоит отметить, что крупнейшие российские ритейлеры - X5 Retail Group и «Магнит» меняют поставщиков из Китая на контрагентов из других стран на фоне распространения в КНР коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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