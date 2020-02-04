2020-02-04T17:57:26+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: Кубань справится без продуктов из Китая

По мнению губернатора, дефицита продуктов не будет
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация региона.Фото: администрация региона.
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Глава региона заявил, что, несмотря на временную приостановку импорта продуктов из Китая на Кубань, проблем с продуктами удастся избежать.

– Дефицита продуктов из-за приостановки поставок из Китая на Кубани не будет. У большинства торговых сетей края доля импорта из Китая ниже 1%, и в основном это непродовольственные товары, – цитируют Вениамина Кондратьева «Кубанские новости».

В связи со сложившейся обстановкой компании планируют заменить продукцию, поступающую из Китая, на аналогичную, только из других стран.

- Что касается фруктов и овощей, то здесь мы проблем не видим, у нас достаточно отечественной качественной продукции.

Стоит отметить, что крупнейшие российские ритейлеры - X5 Retail Group и «Магнит» меняют поставщиков из Китая на контрагентов из других стран на фоне распространения в КНР коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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