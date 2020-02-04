Сотое удостоверение многодетной семьи выдали в Гулькевичском районе
Напомним, что в крае выдавать удостоверения многодетной семьи начали в декабре прошлого года. С ним можно обращаться в различные учреждения для оформления льгот. Например, на бесплатное питание в школах, льготы при обучении в музыкальных, художественных школах, посещении кружков, секций, городских парков и музеев.
В Гулькевичском районе в торжественной обстановке удостоверение вручили сотой семье - родителям, воспитывающим 17 детей.
- Представители управления социальной защиты населения пожелали многодетной семье хранить свои традиции, оставаться такой же крепкой и дружной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края.
Также в ведомстве отметили, что право на получение удостоверения имеет многодетная семья при условии постановки ее на учет в органах социальной защиты населения по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU