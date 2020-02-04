Сотое удостоверение многодетной семьи выдали в Гулькевичском районе

4 Февр. 2020 2020-02-04T22:41:13+03:00

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Напомним, что в крае выдавать удостоверения многодетной семьи начали в декабре прошлого года. С ним можно обращаться в различные учреждения для оформления льгот. Например, на бесплатное питание в школах, льготы при обучении в музыкальных, художественных школах, посещении кружков, секций, городских парков и музеев.

В Гулькевичском районе в торжественной обстановке удостоверение вручили сотой семье - родителям, воспитывающим 17 детей.

- Представители управления социальной защиты населения пожелали многодетной семье хранить свои традиции, оставаться такой же крепкой и дружной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Также в ведомстве отметили, что право на получение удостоверения имеет многодетная семья при условии постановки ее на учет в органах социальной защиты населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU