2020-02-05T07:33:52+03:00
Общество

В Сочи 12 февраля откроется XIII Зимний международный фестиваль искусств

Он стартует со спектакля «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Сочи примет один из самых значимых культурных форумов страны, бессменным руководителем которого является Юрий Башмет.

12 февраля Зимний международный фестиваль искусств откроется спектаклем «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Событие пройдет на сцене Зимнего театра.

- На 13 февраля запланирован большой гала-концерт открытия. На нем выступят Юрий Башмет, камерный ансамбль «Солисты Москвы», Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также всемирно известные солисты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

14 февраля для гостей фестиваля споет африканская исполнительница Сона Йобартех, а 20 февраля – знаменитый американский пианист Кристиан Сэндс со своим трио. Вечер балета пройдет 16 февраля . А 19 февраля впервые в истории фестиваля состоится гала-концерт оперных звезд.

22 февраля пройдет детский день. В Зимнем театре покажут спектакль «Я хочу в школу», также будут проходить мастер-классы для ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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