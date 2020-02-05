В Сочи 12 февраля откроется XIII Зимний международный фестиваль искусств
Сочи примет один из самых значимых культурных форумов страны, бессменным руководителем которого является Юрий Башмет.
12 февраля Зимний международный фестиваль искусств откроется спектаклем «Не покидай свою планету» с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Событие пройдет на сцене Зимнего театра.
- На 13 февраля запланирован большой гала-концерт открытия. На нем выступят Юрий Башмет, камерный ансамбль «Солисты Москвы», Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также всемирно известные солисты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
14 февраля для гостей фестиваля споет африканская исполнительница Сона Йобартех, а 20 февраля – знаменитый американский пианист Кристиан Сэндс со своим трио. Вечер балета пройдет 16 февраля . А 19 февраля впервые в истории фестиваля состоится гала-концерт оперных звезд.
22 февраля пройдет детский день. В Зимнем театре покажут спектакль «Я хочу в школу», также будут проходить мастер-классы для ребят.
ИСТОЧНИК KP.RU