В Краснодаре приезжий украл телефон у посетителя ночного клуба

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:07:14+03:00

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В полицию Краснодара обратился 30-летний местный житель. Он рассказал, что после отдыха в ночном клубе, расположенном на Красноармейской, обнаружил пропажу мобильного телефона. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. Они выяснили, что телефон похитил другой посетитель ночного клуба. Его задержали благодаря составленной на него ориентировке. В отдел полиции доставили ранее не судимого 22-летнего жителя республики Ингушетия

- Молодой человек пояснил, что продал телефон случайному прохожему на одном из рынков, а вырученные 5 тысяч рублей потратил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU