В Анапе обустраивают новые скверы и ремонтируют тротуары
В Анапе завершен капремонт тротуара по улице Ленина, между Крылова и Лермонтова. Здесь уложено 192 квадратных метра тротуарного покрытия. Обустроена очередная «народная тропа», а также два пандуса-схода на проезжую часть по улице Крылова.
- Был построен тротуар к пешеходному переходу по Парковой в районе ПАТП. От незаконной рекламы очищены, окрашены и укрыты металлической сеткой 15 столбов и опор ЛЭП по улице Астраханской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
В новом сквере на Пионерском проспекте устанавливают поребрик и укладывают тротуарное покрытие, готовят зеленые зоны. Еще один сквер благоустраивают в районе пересечения Ленина и Протапова.
Также выполняются работы по декоративному оформлению Ленина от Крымской до Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU