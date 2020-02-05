2020-02-05T08:24:34+03:00
Общество

В Анапе обустраивают новые скверы и ремонтируют тротуары

От незаконной рекламы укрыли металлической сеткой 15 столбов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В Анапе завершен капремонт тротуара по улице Ленина, между Крылова и Лермонтова. Здесь уложено 192 квадратных метра тротуарного покрытия. Обустроена очередная «народная тропа», а также два пандуса-схода на проезжую часть по улице Крылова.

- Был построен тротуар к пешеходному переходу по Парковой в районе ПАТП. От незаконной рекламы очищены, окрашены и укрыты металлической сеткой 15 столбов и опор ЛЭП по улице Астраханской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В новом сквере на Пионерском проспекте устанавливают поребрик и укладывают тротуарное покрытие, готовят зеленые зоны. Еще один сквер благоустраивают в районе пересечения Ленина и Протапова.

Также выполняются работы по декоративному оформлению Ленина от Крымской до Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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