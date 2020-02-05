На Кубани открылось первенство ЮФО по боксу

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:16:10+03:00

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В станице Динской в универсальном спортивном комплексе «Аполлон» \ открылось первенство ЮФО по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Соревнования собрали более 100 лучших спортсменов из восьми регионов Юга России.

- В течение четырех дней 85 юниоров и 19 юниорок будут выявлять сильнейших в личных соревнованиях, которые проводятся в десяти весовых категориях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Соревнования являются отборочными для формирования сборной команды Краснодарского края на первенство России среди юниоров. Это мероприятие пройдет в Краснодаре в последней декаде февраля на главной арене «Баскет-холла». А юниорки в рамках первенства России померяются силами в подмосковном Королеве.

ИСТОЧНИК KP.RU