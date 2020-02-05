В Новороссийске мужчину задержали за передачу взятки

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:47:21+03:00

Часть денег он перевел одному из должностных лиц, а другую оставил себе

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В Новороссийске оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками службы УФСБ в задержали 41-летнего жителя Ростова. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.291.1, ч.2 ст.159 УК РФ.

Мужчина подозревается в посредничестве во взяточничестве. Деньги он передал должностному лицу за положительное прохождение квалификационных испытаний для получения диплома помощника капитана судна. Также его обвиняют в присвоении части денег.

- Через банковский перевод мужчина перечислил 80 тысяч рублей одному из должностных лиц предприятия. Остальную часть суммы присвоил себе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU