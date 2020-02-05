Мороз и снег: в Сочи готовятся к резкому похолоданию

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:52:09+03:00

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Резкое понижение температуры воздуха на курорте, по данным синоптиков, начнется уже вечером в пятницу. Это будет сопровождаться сильным ветром-до 20-22 метров в секунду. В результате, к утру субботы похолодает сразу на 5-6 градусов, днем будет около плюс 4,а ночью температура понизится до минус одного даже в центральной части города. В субботу холода будут сопровождаться еще и снегопадом. "Суровый сочинский февраль" продолжит преподносить сюрпризы и в воскресенье, когда мороз усилится до минус 4 ночью, а воскресным днем на побережье Сочи -не выше нуля градусов. Мэр города Алексей Копайгородский уже дал указание оперативным службам готовиться к работе в условиях резкого похолодания- на улицах Сочи будут бороться с гололедом, и примут меры по защите теплолюбивых растений. Осадки продолжатся и в понедельник, при дневной температуре плюс 2-3 градуса. Впрочем, уже во вторник станет теплее на 3-4 градуса. Подобная погода совершенно не характерна для февраля в Сочи-обычно редкие заморозки и снег наблюдаются здесь в начале января. Специалисты Росгидрометцентра связывают резкое похолодание с вторжением обширного арктического циклона, который затронет всю европейскую часть России и даже южные районы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU