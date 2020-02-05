2020-02-05T10:29:30+03:00
Общество

Бюсты Героям Советского Союза появятся в центре Краснодара

Они посвящены трем преподавателям и трем студентам КубГТУ
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Бюсты Героям Советского Союза разместят на мемориале «Ради жизни на земле». Памятник посвящен студентам, преподавателям и сотрудникам КубГТУ, погибшим во время ВОВ.

- Мемориал обновили в рамках подготовки к 75-летию Победы. Здесь провели реставрацию всех элементов, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Глава Краснодара Евгений Первышов также поручил в ближайшее время заменить баннер, который установлен за памятником. А также подготовить проект, чтобы на месте забора установить декоративную каменную стену.

На мемориале планируют установить бюсты трем преподавателям и трем студентам вуза. Это участник партизанского отряда Евгений Игнатов, летчик- штурмовик Владимир Козлов, военный летчик Иван Разин, сапер Михаил Сорокин, артиллерист Всеволод Голубков, командир взвода отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 60-й армии Центрального фронта Николай Шелковников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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