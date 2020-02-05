2020-02-05T11:14:40+03:00
Происшествия

В Анапе местный житель убил женщину, чтобы она не рассказала знакомым об их отношениях

Он избил потерпевшую, потом обернул в одеяло, которое обмотал скотчем
Александра ПОДУШКО
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В Анапе местный житель убил женщину, чтобы она не рассказала знакомым об их отношенияхВ Анапе местный житель убил женщину, чтобы она не рассказала знакомым об их отношенияхФото: Архив "КП"
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В Анапе 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 42-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ).

30 января мужчина пришел к знакомой домой. Со слов обвиняемого, он состоял с женщиной в близких отношениях, которые скрывал от окружающих. Хозяйка дома стала угрожать ему тем, что расскажет его знакомым, что они встречаются.

Они поссорились. Мужчина избил женщину, после чего она потеряла сознание. Злоумышленник, желая скрыть следы преступления, обернул тело пострадавшей в одеяло, которое обмотал скотчем. Он забрал мобильный телефон хозяйки дома и ушел.

В дальнейшем он написал от имени женщины сообщение ее родственникам, в котором сообщил о том, что она, якобы уехала в другой город. Ее брат усомнился в этом. 31 января он пришел к ней домой, в комнате мужчина обнаружил ее тело без признаков жизни.

- Мужчину задержали. Его заключили под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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