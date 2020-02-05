Школьники Кубани примут участие в первом чемпионате России по финансовой грамотности
В чемпионате России по финансовой грамотности соревноваться будут 450 региональных команд, 34 из них – представители Краснодарского края. В этом году он проводится в пилотном режиме всего в 15 субъектах.
- В Краснодарском крае мероприятия пройдут для школьников из Краснодара, Новороссийска и Апшеронского района, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Первый этап чемпионата состоится 11 февраля в краевой столице. 12 команд будут состязаться финансовых боях и коммуникативном турнире. Муниципальные туры назначены на 20 февраля в Апшеронске и 28 февраля в Новороссийске.
Итоговый региональный этап состоится в краевой столице 25 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU