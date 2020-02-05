5 Февр. 2020 2020-02-05T12:15:43+03:00

После присоединения соседнего здания он сможет принять в 2 раза больше детей

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Глава города Евгений Первышов встретился с жителями микрорайона КСК (Камвольно-суконный комбинат) в Карасунском округе.

Он сообщил, что в 2020 году в Краснодаре расширят детский сад № 138. Это станет возможным после объединения территории существующего учреждения и соседнего здания, которое сейчас передано в муниципальную собственность. После капремонта там откроется еще один полноценный большой детский сад.

По соседству есть еще территория, которая сейчас занята металлическими гаражами. Управление муниципального контроля детально их проверит. Если объекты установлены незаконно, то их демонтируют, а территорию присоединят к детскому саду.

На встрече с жителями присутствовали первый заместитель главы города Виталий Косенко, глава Карасунского округа Николай Хропов, руководители структурных подразделений администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU