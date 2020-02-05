5 Февр. 2020 2020-02-05T12:48:37+03:00

В Сочи мужчину могут осудить за поддельный больничный Фото: Архив "КП"

Выяснилось, что лечение в больнице он не проходил

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В Сочи 52-летний местный житель отсутствовал с 20 по 28 ноября 2019 года на рабочем месте. Мужчина трудится на предприятии, учредителем которого является один из департаментов администрации города.

- Он предоставил работодателю листок нетрудоспособности, выданный Городской поликлиникой №1. В ходе проверки было установлено, что документ мужчине не выдавался, в указанный период лечение он не получал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материал проверки направлен в следственный орган, по результатам рассмотрения которого в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

ИСТОЧНИК KP.RU