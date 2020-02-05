В Кущевском районе мужчина организовал подпольный игровой клуб
В станице Кущевской мужчина организовал подпольный игровой клуб. Он купил оборудование, которое не позднее декабря 2019 года установил в арендованном подвальном помещении на улице Гагарина.
- Азартные игры проводились с использованием Интернета с помощью 8 игровых терминалов. 5 декабря 2019 года злоумышленника задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На 40-летнего мужчину завели уголовное дело. Он подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также полного круга лиц, причастных к его совершению.
ИСТОЧНИК KP.RU