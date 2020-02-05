В Сочи из аварийного дома на улице Видова временно расселили часть жильцов

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:24:10+03:00

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Ухудшение состояния дома №33 по улице Видовой в Сочи было зафиксировано 4 февраля в результате планового обследования. Сегодня, 5 февраля, был создан круглосуточный оперативный штаб. В него входят спасатели, представители управления социальной защиты, гражданской обороны и защиты населения, капремонта и другие службы.

- Возглавляет штаб вице-мэр курорта Сергей Робилко. Дежурство в доме осуществляет муниципальная служба спасения, проводится круглосуточный визуальный мониторинг помещений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Здание на улице Видова было признано аварийным в 2015 году, 47 квартир из 195-ти расселили в 2018 году. После обнаружения ухудшения ситуации глава города Алексей Копайгородский принял решение предоставить собственникам временное жилье в ЖК «Лесное» на улице Транспортной и в пансионате «Нева» на Виноградной.

- Часть людей уже переехали в пункты размещения, - рассказал заместитель главы города Сочи Сергей Робилко.

В администрации готовят постановление о принятии решения по введению локального ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU