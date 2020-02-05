2020-02-05T13:19:43+03:00
Происшествия

Ночью в Тимашевске загорелись вещи в частном доме

Погибших и пострадавших нет [видео]
Виталий КАРНАУХ
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Спустя несколько минут пожар удалось локализовать.Спустя несколько минут пожар удалось локализовать.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевого МЧС, в ночь на 5 февраля на пульт диспетчера Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона поступила заявка о возгорании в частном домовладении в центре города по улице Пролетарской.

Прибывшие на место происшествия в 03:15 пожарные подразделения установили, что происходит горение б/у вещей в доме. Спустя несколько минут пожар удалось локализовать, в 03:25 горение на площади 7м2 ликвидировали полностью.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе МЧС региона.

Загорелись вещи в частном доме Тимашевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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