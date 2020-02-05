Ночью в Тимашевске загорелись вещи в частном доме
Как сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе краевого МЧС, в ночь на 5 февраля на пульт диспетчера Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона поступила заявка о возгорании в частном домовладении в центре города по улице Пролетарской.
Прибывшие на место происшествия в 03:15 пожарные подразделения установили, что происходит горение б/у вещей в доме. Спустя несколько минут пожар удалось локализовать, в 03:25 горение на площади 7м2 ликвидировали полностью.
- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе МЧС региона.
Загорелись вещи в частном доме Тимашевска.
ИСТОЧНИК KP.RU