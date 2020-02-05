В Курганинском районе женщина незаконно продавала пиво

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курганинском районе прошли рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка. Так, в станице Михайловской полицейские обнаружили торговую точку, где незаконно продавали алкоголь.

- 41-летняя местная жительница реализовывала в нестационарном торговом павильоне пиво без разрешительных документов. У нее изъяли более 150 литров алкоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителя женщины полицейские составили административный протокол по статье 14.2 КоАп (Незаконная продажа товаров (иных вещей)). Нарушительнице грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU