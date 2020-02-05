5 Февр. 2020 2020-02-05T14:02:58+03:00

В Анапе вор вынес из частного дома драгоценностей на 1 миллион рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неизвестному не пришлось взламывать замки, дверь в жилище была открыта

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В полицию Анапы обратилась 54-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее частный дом, который находится в станице Анапской на улице Лазурной, и похитил драгоценности и деньги.

- Вор вынес 15 различных ювелирных изделий, которые потерпевшая оценила в 1 миллион рублей, 3 тысячи долларов, 500 евро и 5 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 1,2 миллиона рублей, - сообщил источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выезжали правоохранители. Они выяснили, что в день кражи, входная дверь была открыта. Неизвестный спокойно пробрался в дом и ему не пришлось взламывать замки. В доме также нашли следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника. Также завели уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (квартирная кража). Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU