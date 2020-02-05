2020-02-05T14:28:55+03:00
Общество

Аэропорт Сочи удостоился престижной награды

Он занял второе место по итогам национальной премии "Воздушные ворота России
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Международный аэропорт Сочи фото пресс-служба администрации СочиМеждународный аэропорт Сочи фото пресс-служба администрации Сочи
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Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова завоевал 2 место по итогам Национальной премии "Воздушные ворота России" в номинации "Лучший аэропорт с пассажиропотоком 4-7 млн пассажиров в год" по итогам 2019 года.

Победители премии в каждой номинации определяются по итогам оценки работы терминалов аэропортов и спецслужб: качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Учитываются также операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность.

Вручение награды 5 февраля прошло на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2020. Ранее Международный аэропорт Сочи не раз признавался лучшим по итогам голосования экспертов и пассажиров. Так, он одерживал победу в номинации "Лучший аэропорт России с пассажиропотоком 7 млн пассажиров в год" в течение четырех лет - с 2015 по 2018 годы.

- Мы признательны за столь высокую оценку Международного аэропорта Сочи, как одного из самых ответственных и передовых игроков рынка. Действительно, вопросы безопасности и комфорта пассажиров являются для нас приоритетными. Кроме того, развиваясь сами, мы способствуем развитию региона, бизнеса, города в том числе как международного курорта,- рассказал управляющий директор Международного аэропорта Сочи Сергей Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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