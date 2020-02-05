В Краснодарском военном авиационном училище 9 февраля пройдет День открытых дверей

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:22:52+03:00

Будущим абитуриентам нужно взять с собой паспорт

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В Краснодарском военном авиационном училище 9 февраля будут встречать будущих абитуриентов и их родителей. В 10 часов утра начнется День открытых дверей.

Чтобы стать участником нужно подойти с паспортом на КПП по улице Дзержинского, 135. Списки групп будут формировать с 9:30.

- В День открытых дверей состоится встреча с командованием училища. Учащиеся городских школ побывают в музее, на учебном аэродроме, посмотрят, как устроен быт курсантов в казармах, посетят столовую, спортивный и учебно-тренировочный комплексы, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

В училище ответят на все вопросы о приеме, медицинском освидетельствовании и требованиях, касающихся уровня физподготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU