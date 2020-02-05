В Геленджике во время ремонта детского сада «Светлячок» украли 340 тысяч рублей
В Геленджике возбудили уголовное дело о мошенничестве после прокурорской проверки документов о ремонте детского сада №2 «Светлячок».
- Установлено, что руководителем подрядной организации при исполнении договора по капитальному ремонту помещений детского сада заказчику для оплаты представлены акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах выполненных работ, и использованных материалов, завысив выполненные работы на сумму более 340 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.
При этом из бюджета подрядчик получил полную сумму, указанную в контракте. По материалам проверки дело возбудили в следственном отделе ОМВД Геленджика. Расследование поставлено на контроль прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Геленджик: новости города»