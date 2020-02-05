В Краснодаре на месяц перекроют часть улицы Школьной

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:14:18+03:00

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На улице Школьной в Краснодаре с 6 февраля ограничат движение по одной из полос между домами номер 20 и 26. Здесь будут строить водопровод. Работы на проезжей части запланированы до 13 марта.

- В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные дорожные знаки и ограждения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU