В Краснодаре на месяц перекроют часть улицы Школьной
Ограничения вступят в силу с 6 февраля
Фото: krd.ru
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На улице Школьной в Краснодаре с 6 февраля ограничат движение по одной из полос между домами номер 20 и 26. Здесь будут строить водопровод. Работы на проезжей части запланированы до 13 марта.
- В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные дорожные знаки и ограждения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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