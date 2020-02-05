Суд признал незаконным разрешение мэрии Краснодара на перепланировку 17 этажа в доме на улице Фабричной

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:59:02+03:00

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Первомайский районный суд признал незаконными разрешения на перепланировку 17 нежилого этажа в доме на улице Фабричной, выданные в администрации Краснодара.

С иском обратились жильцы дома, которые обратили внимание на то, что фактически вместо перепланировки велась реконструкция с изменением фасадов, после которой технический этаж превращался в жилой.

Все разрешения теперь отменены судом. Жильцы домов на улице Фабричная, 10 и Промышленная, 33 в течение нескольких лет пытались вернуть технические 17-е этажи зданий в общую собственность.

Застройщик продал помещения третьим лицам, которые в свою очередь получили в администрации разрешения на перепланировку.

Кроме того, Первомайский суд Краснодара вынес решение в пользу жителей дома на улице Промышленной и обязал администрацию считать 17-й этаж дома техническим и внести изменения в разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU