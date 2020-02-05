2020-02-05T16:59:02+03:00
Общество

Суд признал незаконным разрешение мэрии Краснодара на перепланировку 17 этажа в доме на улице Фабричной

Технические этажи превращались в жилые
Алиса БАУМ
Поделиться:
Дом на Фабричной, 10Дом на Фабричной, 10
Изменить размер текста:

Первомайский районный суд признал незаконными разрешения на перепланировку 17 нежилого этажа в доме на улице Фабричной, выданные в администрации Краснодара.

С иском обратились жильцы дома, которые обратили внимание на то, что фактически вместо перепланировки велась реконструкция с изменением фасадов, после которой технический этаж превращался в жилой.

Все разрешения теперь отменены судом. Жильцы домов на улице Фабричная, 10 и Промышленная, 33 в течение нескольких лет пытались вернуть технические 17-е этажи зданий в общую собственность.

Застройщик продал помещения третьим лицам, которые в свою очередь получили в администрации разрешения на перепланировку.

Кроме того, Первомайский суд Краснодара вынес решение в пользу жителей дома на улице Промышленной и обязал администрацию считать 17-й этаж дома техническим и внести изменения в разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Форум «Дело за малым-2020» пройдет в Краснодаре 16-17 октября
В Сочи 14-летний школьник отравился «дурман травой»
Полиция Адыгеи ищет виновника массового ДТП с участием 35 машин на федеральной трассе
На Кубани за недолив топлива на АЗС вынесли приговор банде мошенников
Ильский НПЗ подключили к магистральному нефтепроводу
Суд признал незаконным разрешение мэрии Краснодара на перепланировку 17 этажа в доме на улице Фабричной
В Краснодаре на месяц перекроют часть улицы Школьной
ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию
В Геленджике во время ремонта детского сада «Светлячок» украли 340 тысяч рублей
В Краснодарском военном авиационном училище 9 февраля пройдет День открытых дверей
Аэропорт Сочи удостоился престижной награды
В Анапе вор вынес из частного дома драгоценностей на 1 миллион рублей