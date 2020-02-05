2020-02-05T17:13:20+03:00
Экономика

Ильский НПЗ подключили к магистральному нефтепроводу

Это еще один шаг к лидерству Кубани на Юге России по переработке нефти
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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Ильский нефтеперерабатывающий завод подключен к магистральному нефтепроводу НововеличковскаяКраснодар. Благодаря этому объем получаемой предприятием нефти вырастет более чем в два раза. Это лишь часть масштабной модернизации НПЗ, инвестиционное соглашение о которой было подписано на форуме в Сочи в 2018 году.

- В следующем году завод планирует увеличить объем переработки нефти в два раза – с 3 млн до 6,6 млн тонн в год. В связи с расширением производства будет создано около 1000 новых рабочих мест. Налоговые отчисления с 2024 года вырастут до 3,2 млрд рублей в год, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В подключении Ильского НПЗ к магистрали принял участие глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что теперь Кубань станет лидером Юга России по объемам переработки нефти.

- Это не только создание новых мощностей, это создание условий для людей, которые здесь живут, их стабильная занятость и заработная плата. Экономика всего края складывается, в том числе из экономик таких предприятий, – отметил губернатор. – А увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет дает нам возможность реализовывать многие социальные программы.

В планах у руководства НПЗ строительство еще одной установки по переработке нефти и комплекса по производству бензина. Отмечается, что все процессы будут автоматизированы и экологичны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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