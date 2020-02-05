2020-02-05T17:29:51+03:00
Общество

На Кубани за недолив топлива на АЗС вынесли приговор банде мошенников

На скамье подсудимых оказалbсь 10 человек
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Ущерб оценили в 1,7 млн рублейУщерб оценили в 1,7 млн рублей
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В Кореновском районном суде вынесли приговор 10 фигурантам уголовного дела о недоливе топлива на АЗС «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт».

Подсудимые установили на заправках специальное оборудование, которое позволяло обманывать клиентов и модифицировать компьютерную информацию. В итоге появлялось недолитое топливо, от продажи которого участники схемы регулярно получали деньги.

Нефтяная компания оценила нанесенный ущерб в 1,7 млн рублей, которые необходимы для восстановления нормальной работы колонок.

- Исследовав многочисленные доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения, суд признал подсудимых виновными и, в зависимости от роли каждого в совершенных ими групповых преступлениях назначил им наказание от 1,5 до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии - поселении со штрафами в размере от 200 до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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