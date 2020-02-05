2020-02-05T18:06:26+03:00
Общество

В Сочи 14-летний школьник отравился «дурман травой»

Мальчик в больнице, делом занимается полиция
Виталий КАРНАУХ
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Жизни пострадавшего ничего не угрожает.Жизни пострадавшего ничего не угрожает.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Лазаревском районе Сочи случилось необычное происшествие. Необычно оно тем, что на городской улице Павлова, у дома 85, росло неизвестное растение. 14-летний подросток проходил мимо и заметил красивые шишечки, которым была усыпана странная поросль. Не долго размышляя, малец сорвал «добычу» и решил ее попробовать. Правда, после этого парень оказался в городской больнице №1. О токсичном действии неустановленного вещества дежурная медсестра сообщила правоохранителям.

Сам же парень говорит, что сорвал с растения «дурман трава» зеленую шишку. Когда ее расковырял, увидел семена, которые и решил пожевать.

- Жизни пострадавшего ничего не угрожает, растение изъято с места и отправлено на экспертизу, - сообщили «КП»-Кубань» источники в правоохранительных органах Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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