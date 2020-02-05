Форум «Дело за малым-2020» пройдет в Краснодаре 16-17 октября
В Краснодаре началась подготовка к уже четвертому бизнес-форуму «Дело за малым». В этом году он пройдут 16-17 октября. В 2019-м форум стал известен далеко за пределами России, благодаря креативному приглашению Илона Маска и выступлению предпринимателя по видеосвязи.
– В этом году мы сделаем форум более масштабным, и подумать над основной темой предлагаем самим предпринимателям. Для этого хотим их пригласить к диалогу. Мы готовы сформировать программу, которая будет соответствовать именно их запросам, – сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.
По его словам, власть заинтересована в том, чтобы все больше молодых людей становились предпринимателями.
В прошлом году участниками форума стали 25 тысяч человек из 70 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
ИСТОЧНИК KP.RU