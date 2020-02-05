2020-02-05T21:24:06+03:00
Общество

В Кавказском районе обновили молочную ферму за 190 млн рублей

Реконструкцию делали около двух лет
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Реконструкция молочной фермы в Кавказском районе дала возможность получить 65 новых рабочих мест. В модернизацию производства вложили около 190 млн рублей.

– На территории отремонтировали три корпуса бывшей молочно-товарной фермы и три корпуса доильных цехов. Также установили новое оборудование. Реконструкция шла около двух лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также руководство фермы купило более 700 племенных животных.

– Краснодарский край входит в число регионов-лидеров по животноводству. Отрасль развивается в том числе благодаря реконструкции таких молочных комплексов, как в Кавказском районе, – отметили в министерстве сельского хозяйства Кубани.

Продукция обновленной молочной фермы будет реализовываться не только на Кубани, но и в соседних регионах.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в 2018 году в Павловском районе открылась новая молочная ферма. Она рассчитана на 4 тысячи дойных коров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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