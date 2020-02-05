В Краснодаре молодежь сыграет в КВН

5 Февр. 2020 2020-02-05T21:41:59+03:00

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В краевой столице одну четвертую финала КВН организаторы разбили на два дня. Игры будут проходить 6 и 7 февраля.

- Участники выступят на сцене Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора на улице Красной, 5. В юмористическом состязании примут участие 10 команд – они стали лучшими по итогам предыдущих этапов. Начало игр - в 19:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Участники на этапе четвертьфинала представят «Приветствие», «Разминку» и «Музыкальный фристайл».

На мероприятие можно прийти бесплатно, взяв предварительно билеты в управлении по делам молодежи на улице Красной, 118, 7 этаж, 706 кабинет, тел. 8(861)2553250.

Стоит отметить, что в прошлом году победители открытой Краснодарской лиги КВН получили сертификат на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU