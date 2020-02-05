Кубанские хирурги в прошлом году провели 49 пересадок донорских органов
Краснодарские врачи каждый год проводят операции по пересадке донорских органов. В прошлом году таких хирургических вмешательств было 49. В министерстве здравоохранения региона рассказали, что количество пациентов получивших подобную высокотехнологичную помощь увеличивается.
– В 2019 году хирурги пересадили 30 почек, 9 сердец, также врачи сделали 10 пересадок печени. С 2009 года проведено 808 таких операций, – уточнили в ведомстве.
На Кубани применяются инновационные технологии медицины в различных областях. Например, благодаря хирургической системе «da Vinci» выполнено около 1000 технологичных вмешательств в НИИ-ККБ №1 и ККБ №2.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как на Кубани спасли женщину, волосы которой затянул станок, сняв скальп. Операция продолжалась больше семи часов. Врачи полностью восстановили кожный покров головы пострадавшей на производстве женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU