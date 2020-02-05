2020-02-05T23:16:57+03:00
Общество

В Краснодарском крае отремонтируют 774 лифта

Работы запланированы на 2020 год
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае продолжают менять устаревшее лифтовое оборудование. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта.

На ремонт лифтов в этом году в регионе выделено порядка 1,5 млрд рублей. Специалисты починят подъемники в 254 многоквартирных домах в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Ейске, Белореченске, Кропоткине и станице Северской.

По всем объектам сейчас разрабатываются проекты. К ремонту оборудования приступили только пока в Сочи.

- В городе-курорте уже капитально отремонтировано и сдано в эксплуатацию 40 лифтов. Еще на 85 объектах сейчас ведутся строительно-монтажные работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани массово ремонтируют старые лифты. В прошлом году заменили 750 подъемников в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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