В Краснодарском крае отремонтируют 774 лифта
В Краснодарском крае продолжают менять устаревшее лифтовое оборудование. Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта.
На ремонт лифтов в этом году в регионе выделено порядка 1,5 млрд рублей. Специалисты починят подъемники в 254 многоквартирных домах в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Геленджике, Анапе, Ейске, Белореченске, Кропоткине и станице Северской.
По всем объектам сейчас разрабатываются проекты. К ремонту оборудования приступили только пока в Сочи.
- В городе-курорте уже капитально отремонтировано и сдано в эксплуатацию 40 лифтов. Еще на 85 объектах сейчас ведутся строительно-монтажные работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани массово ремонтируют старые лифты. В прошлом году заменили 750 подъемников в крае.
ИСТОЧНИК KP.RU