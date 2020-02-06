2020-02-06T08:13:27+03:00
Происшествия

В Кущевском районе петарда взорвалась в руках у 9-летнего мальчика

У него сильно пострадали два пальца
Александра ПОДУШКО
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В Кущевском районе петарда взорвалась в руках 9-летнего мальчикаВ Кущевском районе петарда взорвалась в руках 9-летнего мальчикаФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в Кущевском районе в хуторе Большая Лопатина. В руках у 9-летнего школьника взорвалась петарда. На крики мальчика сбежалась взрослые, которые вызвали скорую помощь.

- Ребенка доставили в больницу. Там врачи провели обследование и установили, петарда разорвала мальчику два пальца на руке, - сообщил источник в правоохранительных органах.

В больнице родители ребенка рассказали, что школьник на улице нашел опасный предмет. Когда он поднял петарду, она неожиданно разорвалась в рука. Об этом медсестра приемного отделения ГБУЗ «Кущевская ЦРБ» сообщила в правоохранительные органы.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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