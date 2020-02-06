2020-02-06T07:55:57+03:00
Общество

В Сочи авторскую фотовыставку представит российский космонавт Сергей Крикалев

Экспозицию откроют 6 февраля в 18:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи представят фотопроект «Великий Неизвестный» космонавта, Героя Советского Союза и президента международного экологического фонда «Чистые моря» Сергея Крикалева. Экспозицию откроют 6 февраля в 18:00 на территории Кавказского биосферного заповедника.

- Снимки космонавт сделал в условиях невесомости, через иллюминатор с борта космической станции, на высоте 360 километров от Земли. Сергей Крикалев совершил шесть полетов общей продолжительностью 803 дня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Вход на выставку свободный. Работы будут представлены на территории кордона Лаура, - отметили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сочи авторскую фотовыставку представит российский космонавт Сергей Крикалев