6 Февр. 2020 2020-02-06T08:37:56+03:00

В Краснодаре работник автомастерской украл шин на 70 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Его могут осудить на пять лет

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Владелец автомастерской, расположенной на улице Старокубанской в Краснодаре, обратился в полицию. Он рассказал, что из его помещения вынесли шести комплектов шин на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Они выяснили номер автомобиля службы такси, на котором передвигался злоумышленник. У водителя узнали номер телефона, с которого осуществлялся вызов транспорта.

- Злоумышленником оказался подчиненный потерпевшего, который перестал появляться на рабочем месте. 33-летнего местного жителя задержали на улице Яна Полуяна. Он признался, что продал мины случайному прохожему за 6 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU