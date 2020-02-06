В Краснодаре работник автомастерской украл шин на 70 тысяч рублей
Владелец автомастерской, расположенной на улице Старокубанской в Краснодаре, обратился в полицию. Он рассказал, что из его помещения вынесли шести комплектов шин на общую сумму более 70 тысяч рублей.
Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения. Они выяснили номер автомобиля службы такси, на котором передвигался злоумышленник. У водителя узнали номер телефона, с которого осуществлялся вызов транспорта.
- Злоумышленником оказался подчиненный потерпевшего, который перестал появляться на рабочем месте. 33-летнего местного жителя задержали на улице Яна Полуяна. Он признался, что продал мины случайному прохожему за 6 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU