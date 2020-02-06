6 Февр. 2020 2020-02-06T09:35:15+03:00

После вмешательства прокуратуры в Новороссийске в госсобственность вернули земельный участок Фото: Архив "КП"

Его оформили много лет назад на основе подложных документов

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В Новороссийске прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Было установлено, что участок лесного фонда площадью более 12 тысяч квадратных метров попал в частную собственность местного жителя. Документы были оформлены на основании подложных справок Бюро технической инвентаризации. Нотариус на их основе выдал гражданину свидетельства о праве на наследство.

- Прокуратурой города были направлены материалы проверки в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 202 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Исковые требования суд удовлетворил и обязал Управление Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировать право собственности на земельный участок за РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU