После вмешательства прокуратуры в Новороссийске в госсобственность вернули земельный участок
В Новороссийске прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства.
Было установлено, что участок лесного фонда площадью более 12 тысяч квадратных метров попал в частную собственность местного жителя. Документы были оформлены на основании подложных справок Бюро технической инвентаризации. Нотариус на их основе выдал гражданину свидетельства о праве на наследство.
- Прокуратурой города были направлены материалы проверки в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 202 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Исковые требования суд удовлетворил и обязал Управление Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировать право собственности на земельный участок за РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU