2020-02-06T09:35:15+03:00
Происшествия

После вмешательства прокуратуры в Новороссийске в госсобственность вернули земельный участок

Его оформили много лет назад на основе подложных документов
Александра ПОДУШКО
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После вмешательства прокуратуры в Новороссийске в госсобственность вернули земельный участокПосле вмешательства прокуратуры в Новороссийске в госсобственность вернули земельный участокФото: Архив "КП"
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В Новороссийске прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Было установлено, что участок лесного фонда площадью более 12 тысяч квадратных метров попал в частную собственность местного жителя. Документы были оформлены на основании подложных справок Бюро технической инвентаризации. Нотариус на их основе выдал гражданину свидетельства о праве на наследство.

- Прокуратурой города были направлены материалы проверки в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 202 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Исковые требования суд удовлетворил и обязал Управление Росреестра по Краснодарскому краю зарегистрировать право собственности на земельный участок за РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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