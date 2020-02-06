2020-02-06T09:52:01+03:00
Происшествия

В Краснодаре на вокзале парень нашел чужой кошелек и вытащил из него деньги

Купюры он спрятал в носок
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре на вокзале парень нашел чужой кошелек и вытащил из него деньгиВ Краснодаре на вокзале парень нашел чужой кошелек и вытащил из него деньги
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К сотрудникам полиции на железнодорожном вокзале Краснодар-1 обратилась жительница Сочи. Девушка рассказала, что несколько минут назад оставила у кассы кошелек. А когда вернулась за ним, обнаружила, что денег там нет.

Полицейские изучили записи камер и установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 19-летний житель Ставропольского края. Молодой человек рассказал, что на кассе нашел кошелек. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, вытащил деньги и спрятал их в носок. Потом он увидел, как хозяйка кошелька вернулась к кассе, но вернуть украденное не захотел.

- В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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