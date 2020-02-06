«Вытаскивали беременную женщину из дымящейся машины!»: футболист «Краснодара» рассказал, как спас женщину в ДТП
Нападающий ФК «Краснодар» Ари рассказал, как во время аварии под Москвой спас женщину. Произошло это пару лет назад, когда известный футболист еще играл в «Локомотиве».
В тот день автобус с командой возвращался после матча из Тулы в Москву. В какой-то момент на дороге произошла авария - Ари вместе с полузащитником «Локомотива» Фарфаном бросились на помощь.
– ДТП случилось фактически у нас на глазах, - рассказывает футболист «Чемпионату». - Мы с Фарфаном рванули туда и вытаскивали беременную женщину из дымящейся машины.
Открыть автомобиль удалось с помощью лома.
- Фарфан постелил свою куртку – на нее мы положили женщину, - говорит Ари. - Все случилось быстро, это был просто импульс – помочь пострадавшим.
Но, по словам Ари, он до сих пор не знает, что было дальше с той женщиной и пьяным парнем, из-за которого, видимо, и случилось ДТП.
Напомним, Ари выступает за горожан с августа 2013 года. В июле 2018 года футболист получил российское гражданство. В ноябре 2018 года его вызвали в сборную России по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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