«Вытаскивали беременную женщину из дымящейся машины!»: футболист «Краснодара» рассказал, как спас женщину в ДТП

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:14:28+03:00

Авария случилась несколько лет назад, когда Ари играл в «Локомотиве»

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Нападающий ФК «Краснодар» Ари рассказал, как во время аварии под Москвой спас женщину. Произошло это пару лет назад, когда известный футболист еще играл в «Локомотиве».

В тот день автобус с командой возвращался после матча из Тулы в Москву. В какой-то момент на дороге произошла авария - Ари вместе с полузащитником «Локомотива» Фарфаном бросились на помощь.

– ДТП случилось фактически у нас на глазах, - рассказывает футболист «Чемпионату». - Мы с Фарфаном рванули туда и вытаскивали беременную женщину из дымящейся машины.

Открыть автомобиль удалось с помощью лома.

- Фарфан постелил свою куртку – на нее мы положили женщину, - говорит Ари. - Все случилось быстро, это был просто импульс – помочь пострадавшим.

Но, по словам Ари, он до сих пор не знает, что было дальше с той женщиной и пьяным парнем, из-за которого, видимо, и случилось ДТП.

Напомним, Ари выступает за горожан с августа 2013 года. В июле 2018 года футболист получил российское гражданство. В ноябре 2018 года его вызвали в сборную России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU